Unterricht in einer Schule: Sachsen-Anhalts Lehrer müssen seit einem dreiviertel Jahr eine Stunde mehr pro Woche unterrichten. Ob das rechtmäßig ist, soll das Oberverwaltungsgericht klären.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Das Oberverwaltungsgericht des Landes verhandelt am Donnerstag, 7. März, ab 10.30 Uhr über die Anträge zweier Lehrer auf Normenkontrollverfahren gegen die von der Landesregierung eingeführte, verpflichtende Extra-Unterrichtsstunde pro Woche für Sachsen-Anhalts Lehrer. Darüber informierte am Mittwoch Claudia Schmidt, Vizepräsidentin des in Magdeburg ansässigen Gerichts.