Plattdeutsch in Sachsen-Anhalt: Bedrohte Sprache wird wieder sichtbarer

Magdeburg - „Jrundschaule“ steht auf einem Schild an der Grundschule Westerhausen, einem Ortsteil von Thale. Zugereiste werden sich vielleicht über die Schreibweise wundern. Aber hier im Kreis Harz hat diese Sprache Tradition: Es handelt sich um Plattdeutsch. Was oft eher mit der Küste verbunden wird, ist auch in regionalen Ausprägungen im Harz, der Altmark und der Börde verbreitet.