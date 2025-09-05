Nach Aus für Vorgriffsstunde Plötzlich fehlen Sachsen-Anhalt 500 Lehrer

Ein Urteil des Leipziger Bundesverwaltungsgerichts könnte für Chaos an Sachsen-Anhalts Schulen sorgen. Bildungsminister Jan Riedel appelliert nun an die Pädagogen, freiwillig mehr zu arbeiten. Jetzt reagieren erste Schulen: