Nach Aus für Vorgriffsstunde Plötzlich fehlen Sachsen-Anhalt 500 Lehrer
Ein Urteil des Leipziger Bundesverwaltungsgerichts könnte für Chaos an Sachsen-Anhalts Schulen sorgen. Bildungsminister Jan Riedel appelliert nun an die Pädagogen, freiwillig mehr zu arbeiten. Jetzt reagieren erste Schulen:
Aktualisiert: 05.09.2025, 16:11
Magdeburg - Nachdem das Bundesverwaltungsgericht am Donnerstag die Vorgriffsstunde für Sachsen-Anhalts Lehrer gekippt hat, appelliert Bildungsminister Jan Riedel (CDU) an das Berufsethos der Pädagogen im Land, um größere Ausfälle zu verhindern: