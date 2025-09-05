Daimler Truck, Avnet, Intel. Kümmert sich Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze stärker um große Ansiedlungen als um kleine Unternehmen? In Magdeburg stellte er sich der Kritik.

„Nicht nur die, die mit Millionen wedeln“ - So reagiert Schulze auf Kritik von Unternehmern

Sven Schulze bei der Verkündigung der Ansiedlung von Daimler Truck in Halberstadt.

Magdeburg - Auf dem ersten Wirtschaftsforum für Magdeburg und die umliegenden Landkreise haben Unternehmer über ihre Lage und die Wirtschaftspolitik diskutiert. „Auch wir sind vor Ort, nicht nur die, die mit Millionen wedeln“, sagte Ingmar Schwan von der Glaserei Schwan aus Magdeburg in Richtung von Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU).