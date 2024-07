Magdeburg. - Das war selbst für die Lehrer in der Polizeifachhochschule in Aschersleben überraschend, als in diesem Jahr in einer der Ausbildungsklassen etwa jeder vierte Schüler durch die Zwischenprüfung flog und damit seine Sachen packen musste. Nicht mit einberechnet ist da die Abbrecherquote, die sich schon in den letzten Jahren um zehn Prozent und mehr bewegte. Somit dürfte die Quote der Durchfaller und Abbrecher des Jahrgangs, der 2025 fertig sein soll, sogar ein Drittel betragen. Im Interview mit der Volksstimme will sich RektorThorsten Führing, noch nicht festlegen, sagt aber: „Zu befürchten ist es.“

Hinzu kommt, dass mit dem Abschluss vom Februar dieses Jahres 28 Prozent der Auszubildenden den Weg zum Polizeimeister in eine Dienst-Laufbahn nicht fanden. Bei den Studenten waren es laut Führing etwa 17 Prozent. Angesichts dieser Zahlen sieht das Innenministerium Probleme mit der Besetzung seiner Stellen in der Landespolizei.

So heißt es in einer Stellungnahme: „Aufgrund von einem nicht erfolgreichen Abschluss oder Abbruch von Ausbildung oder Studium ist davon auszugehen, dass die Zielzahl von 7.000 Polizisten im Jahr 2026 wohl unterschritten wird.“ Diese war im Koalitionsvertrag im Jahr 2021 als gemeinsames Vorhaben vereinbart worden. Umso wichtiger sei es, so das Innenministerium weiter, „dass die freiwillige Verlängerung der Lebensarbeitszeit fortgesetzt wird, damit berufserfahrene Beamte weiter zur Verfügung stehen“. Bei den 7.000 anvisierten Beamten handele es sich um eine „absolut notwendige Mindestzielzahl für die Personalausstattung der Polizei. Daran werde deshalb „auch nicht im Ansatz gerüttelt.“ Im Gegenteil: Im Innenministerium überlege man, ob „angesichts der polizeilichen Herausforderungen diese Zielzahl nicht noch weiter erhöht werden muss“.

Das fordert auch Uwe Bachmann, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP): „Es müssen alle Anstrengungen unternommen werden, diese 7.000 mindestens zu erreichen.“ Den geplanten Einstellungen stehen zunehmend Altersabgänge gegenüber.

Aktuell sind laut Innenministerium in Sachsen-Anhalt 6.350 Polizisten tätig, nach der Prognose (Stand April) wird zum Ende des Jahres die Zahl auf nur 6.440 wachsen.

Für die hohe Zahl der Abbrecher und Durchfaller macht der Rektor der Fachhochschule unter anderem die insgesamt angespannte Situation am Ausbildungsmarkt verantwortlich. „Genau können wir das aber noch nicht sagen und wollen es deshalb jetzt wissenschaftlich aufarbeiten“, so Führing. Die Fachgruppe Gesellschaftswissenschaften sei damit beauftragt worden.

Olaf Sendel, Landeschef der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) zu den hohen Abgängen: „Das ist leider ein generelles Problem, das alle Länder haben. Wir haben die Bildung in Deutschland neu strukturiert und das Ergebnis sieht man jetzt.“ Peter Meißner, Landeschef des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK): „Aus polizeilicher Sicht ist das nicht hinnehmbar, wenn man die innere Sicherheit ohne Abstriche gewährleisten will.“ Er fordert ein Assistenz-System wie in Hamburg, „bei dem Fachkräfte ohne polizeiliche Grundausbildung“ den Einsatzdienst mit organisatorischen und administrativen Aufgaben entlasten. Andere Bundesländer würden das auch prüfen.

SPD-Innenpolitiker Rüdiger Erben: „Als sich die hohe Abbrecherzahl zeigte, hätte man mehr Anwärter einstellen müssen. Der Zug ist jetzt abgefahren.“ Seiten 3, 4