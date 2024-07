Magdeburg. - Das war selbst für die Lehrer in der Polizeifachhochschule in Aschersleben überraschend, als in diesem Jahr in einer der Ausbildungsklassen etwa jeder vierte Schüler durch die Zwischenprüfung flog und damit seine Sachen packen musste. Nicht mit einberechnet ist da die Abbrecherquote, die sich schon in den letzten Jahren um zehn Prozent und mehr bewegte.

