Eil
Internes Schreiben Nach Kritik an Razzia im Landtag: So reagiert die Generalstaatsanwältin
Nach einer Razzia im Landtag reagiert Sachsen-Anhalts Generalstaatsanwältin mit einem internen Schreiben auf die Kritik des Landtagspräsidenten.
Aktualisiert: 08.09.2025, 13:07
Magdeburg - Die groß angelegte Razzia im Landtag von Sachsen-Anhalt am 1. Juli 2025 hatte für Empörung gesorgt. Jetzt reagiert Sachsen-Anhalts Generalstaatsanwältin mit einem internen Schreiben auf die Kritik des Landtagspräsidenten.