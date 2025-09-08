weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sachsen-Anhalt
    3. >
  3. Landespolitik
    4. >

  4. Razzia im Landtag Sachsn-Anhalt: Generalstaatsanwältin reagiert auf Kritik

Eil
Frau in Magdeburg niedergestochen: Tatverdächtiger und Opfer waren ein Paar
Frau in Magdeburg niedergestochen: Tatverdächtiger und Opfer waren ein Paar

Internes Schreiben Nach Kritik an Razzia im Landtag: So reagiert die Generalstaatsanwältin

Nach einer Razzia im Landtag reagiert Sachsen-Anhalts Generalstaatsanwältin mit einem internen Schreiben auf die Kritik des Landtagspräsidenten.

Von Michael Bock Aktualisiert: 08.09.2025, 13:07
Nach der Razzia im Landtag von Sachsen-Anhalt gab es viel Kritik.
Nach der Razzia im Landtag von Sachsen-Anhalt gab es viel Kritik. Foto: Matthias Fricke

Magdeburg - Die groß angelegte Razzia im Landtag von Sachsen-Anhalt am 1. Juli 2025 hatte für Empörung gesorgt. Jetzt reagiert Sachsen-Anhalts Generalstaatsanwältin mit einem internen Schreiben auf die Kritik des Landtagspräsidenten.