Burg. - Er gilt als einer der gefährlichsten Reichsbürger des Landes und ist seit Montag frei: Der ehemalige Mister Germany, Adrian Ursache, hatte im Jahr 2016 bei einem Schusswechsel einen Polizisten beim Räumungsversuch eines Grundstückes im Burgenlandkreis verletzt. Das Landgericht Halle verurteilte ihn zu einer siebenjährigen Freiheitsstrafe wegen versuchten Mordes. Das Urteil wurde zwar erst 2020 rechtskräftig. Seine Haftzeit im Justizvollzug Burg ist aber voll verbüßt, weil die Untersuchungshaft angerechnet wird.

Seine Entlassung am Montag hat Staatsanwalt Dennis Cernota aus Halle gestern der Volksstimme bestätigt. Er stehe unter Führungsaufsicht. Mehr wollte der Behördensprecher nicht sagen. Nach Volksstimme-Informationen hat der ehemalige Gefangene eine ungewöhnlich hohe Zahl an Auflagen. Er wurde offensichtlich als Gefährder eingestuft. Sein Aufenthalt wird per elektronischer Fußfessel überwacht und er permanent von fünf bis zehn uniformierten Polizisten begleitet.

Zwar ging das Landeskriminalamt in einer Antwort auf Nachfrage der Volksstimme nicht direkt auf die Person ein, teilte aber mit: „Das LKA Sachsen-Anhalt führt mit Unterstützung der Polizeiinspektion Zentrale Dienste derzeit eine geplante polizeiliche Maßnahme durch. Diese umfasst unter anderem die Begleitung einer männlichen Person, nach deren Haftentlassung, durch uniformierte Polizeikräfte. Hierbei wird eine weiterführende Anordnung des Landgerichts Stendal (zuständig für den Justizvollzug Burg) durch die Polizei überprüft und gegebenenfalls durchgesetzt. Diese geplante Maßnahme bewertet die Polizei ständig, um ihr Handeln darauf abzustimmen.“ Man stehe in permanentem Austausch mit den Behörden des Bundes und der Länder. Zur Zahl der eingesetzten Kräfte wollte LKA-Sprecherin keine Angaben machen.

Wie die Volksstimme aber aus Sicherheitskreisen erfuhr, sollen allein am Montag rund hundert Beamte im Einsatz gewesen sein, um zum einen die Entlassung abzusichern. Zum anderen habe es den Informationen nach Schutzmaßnahmen auch in seinem ehemaligen Heimatort gegeben. Die sogenannte Führungsaufsichtsstelle befindet sich am Magdeburger Landgericht. Deren Sprecher Christian Löffler will sich dazu nicht äußern, sagt nur zur allgemeinen Rechtslage, dass bei Verstößen gegen die Weisungen der Führungsaufsicht eine Straftat vorliegt. Zu dem muss sich der Verurteilte einem Bewährungshelfer unterstellen.