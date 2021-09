Landtag Reiner Haseloff im zweiten Anlauf zum Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt gewählt

Reiner Haseloff (CDU) ist am Donnerstag im Landtag in Magdeburg erst im zweiten Wahlgang zum Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt gewählt worden. Der Wittenberger erhielt in geheimer Wahl 53 Ja-Stimmen, 43 Abgeordnete votierten gegen ihn, es gab eine Enthaltung. Die erforderliche Mehrheit lag bei mindestens 49 Stimmen.