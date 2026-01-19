weather sonnig
Magdeburg, Deutschland
  4. Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz: Sachsen-Anhalt erwägt, schriftliches Dividieren in Grundschulen abzuschaffen

In am Montag veröffentlichten Entwürfen für eine Lehrplanreform fehlt die Rechenart in den Klassen eins bis vier. Warum Grundschulverband und Experten für die Pläne aussprechen.

Von Alexander Walter 19.01.2026, 16:27
Ein Schüler beim Rechnen: Niedersachsen will das schriftliche Dividieren in die vierte Klasse verschieben. Wird Sachsen-Anhalt folgen?
Foto: picture alliance/dpa

Magdeburg - Die Rechenmethode des schriftlichen Dividierens könnte künftig als Pflichtelement aus den Grundschullehrplänen in Sachsen-Anhalt herausfallen – ähnlich wie in Niedersachsen bereits beschlossen.