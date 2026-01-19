Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz Sachsen-Anhalt erwägt, schriftliches Dividieren in Grundschulen abzuschaffen

In am Montag veröffentlichten Entwürfen für eine Lehrplanreform fehlt die Rechenart in den Klassen eins bis vier. Warum Grundschulverband und Experten für die Pläne aussprechen.