Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz Sachsen-Anhalt erwägt, schriftliches Dividieren in Grundschulen abzuschaffen
In am Montag veröffentlichten Entwürfen für eine Lehrplanreform fehlt die Rechenart in den Klassen eins bis vier. Warum Grundschulverband und Experten für die Pläne aussprechen.
19.01.2026, 16:27
Magdeburg - Die Rechenmethode des schriftlichen Dividierens könnte künftig als Pflichtelement aus den Grundschullehrplänen in Sachsen-Anhalt herausfallen – ähnlich wie in Niedersachsen bereits beschlossen.