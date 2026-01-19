weather sonnig
Magdeburg, Deutschland
  Sachsen-Anhalt auf der Grünen Woche: Pittiplatsch-Kekse und Kathi-Backmischung: Ost-Produkte sind auf der Grünen Woche beliebt wie nie

Zum 100. Geburtstag der Grünen Woche in Berlin zeigt sich Sachsen-Anhalt in seiner ganzen kulinarischen Vielfalt. Von eher klassischen bis hin zu ziemlich exotischen Produkten ist alles dabei.

Von Antonius Wollmann Aktualisiert: 19.01.2026, 18:25
Katharina Gau zeigt die neuen Produkte von Wikana.
Katharina Gau zeigt die neuen Produkte von Wikana. Foto: Andreas Stedtler

Nein, sehr schmeichelhaft hat sich Fernsehkoch Sebastian Lege im vergangenen Herbst nicht über die berühmten Halloren-Kugeln und die Kathi-Backmischungen geäußert. Ausgerechnet den Produkten der beiden Aushängeschilder der Ernährungsindustrie aus Sachsen-Anhalt stellte er ein schlechtes Zeugnis aus.