Zum 100. Geburtstag der Grünen Woche in Berlin zeigt sich Sachsen-Anhalt in seiner ganzen kulinarischen Vielfalt. Von eher klassischen bis hin zu ziemlich exotischen Produkten ist alles dabei.

Pittiplatsch-Kekse und Kathi-Backmischung: Ost-Produkte sind auf der Grünen Woche beliebt wie nie

Katharina Gau zeigt die neuen Produkte von Wikana.

Nein, sehr schmeichelhaft hat sich Fernsehkoch Sebastian Lege im vergangenen Herbst nicht über die berühmten Halloren-Kugeln und die Kathi-Backmischungen geäußert. Ausgerechnet den Produkten der beiden Aushängeschilder der Ernährungsindustrie aus Sachsen-Anhalt stellte er ein schlechtes Zeugnis aus.