Sachsen-Anhalt fordert Stopp des Preiswuchers

Benzin un Diesel sind wieder fast so teuer wie vor der Steuersenkung am 1. Juni.

Magdeburg - Von der historisch größten Steuersenkung an deutschen Tankstellen ist kaum mehr etwas zu spüren. Am 1. Juni fiel die Energiesteuer auf Diesel um 16 Cent (brutto): An der Zapfsäule kostete daraufhin der Liter 1,90 Euro – bis gestern aber stieg er wieder um 13 Cent an und überschritt die 2-Euro-Schwelle. Beim Benzin beträgt der Steuerrabatt sogar 35 Cent (brutto). Der Literpreis für E 10 sank zunächst auf 1,84 Euro; bis gestern legte er wieder um 12 Cent zu.