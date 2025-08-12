Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein ziehen gemeinsam gegen strengere Auflagen für die Krankenhausversorgung vors Bundesverfassungsgericht. Die Krankenhausgesellschaft warnt vor Schließungen.

Sachsen-Anhalt klagt in Karlsruhe für seine Frühchen-Stationen

Ein Frühchen im Perinatalzentrum im Universitätsklinikum: Stationen die Frühgeborene unter 1.250 Gramm versorgen wollen, müssen künftig mindestens 25 Fälle im Jahr nachweisen.

Magdeburg - Sachsen-Anhalt zieht gemeinsam mit Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein gegen neue strengere Qualitätsvorgaben für seine Krankenhäuser vor das Bundesverfassungsgericht. Das teilte das Landesgesundheitsministerium von Petra Grimm-Benne (SPD) gestern mit.