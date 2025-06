Die Jugendarbeitslosigkeit in Sachsen-Anhalt war zuletzt höher als sonst im Osten. Gleichzeitig sind Tausende Azubi-Stellen unbesetzt. Jetzt will das Land gezielt junge Migranten in Ausbildungsberufe holen.

Azubi beim Bearbeiten von Metall. Die Jugendarbeitslosigkeit lag in Sachsen-Anhalt zuletzt höher als in anderen Ostländern.

Magdeburg - Bei 8,6 Prozent lag die Jugendarbeitslosigkeit in Sachsen-Anhalt im April. Der Wert war damit höher als in anderen ostdeutschen Flächenländern. Gleichzeitig waren landesweit 5.400 Ausbildungsstellen unbesetzt. „Ein Grund ist, dass viele junge Menschen mit Migrationshintergrund noch in der Nichtarbeit sind“, sagte Regierungssprecher Matthias Schuppe gestern. Hürde für den Eintritt in den Arbeitsmarkt sei etwa die Sprache.