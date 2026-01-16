Hochschulmedizingesetz Sachsen-Anhalt will Kreditspielräume für defizitäre Unikliniken deutlich ausweiten - Rechnungshof warnt
Um eine Unterfinanzierung aufzufangen, will das Land den Unikliniken Magdeburg und Halle künftig ermöglichen, hohe Kredite bei Privatbanken aufzunehmen. Der Rechnungshof warnt vor Risiken und einem Schattenhaushalt.
16.01.2026, 10:52
Magdeburg - Sachsen-Anhalt will die Kreditspielräume für seine Universitätskliniken in Magdeburg und Halle mit einem neuen Hochschulmedizingesetz wesentlich erweitern – und erntet deutliche Kritik vom Landesrechnungshof. Künftig sollen die Unikliniken demnach regulär Kredite für Investitionen ohne festgelegten Deckel bei privaten Banken aufnehmen können.