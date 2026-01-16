Um eine Unterfinanzierung aufzufangen, will das Land den Unikliniken Magdeburg und Halle künftig ermöglichen, hohe Kredite bei Privatbanken aufzunehmen. Der Rechnungshof warnt vor Risiken und einem Schattenhaushalt.

Sachsen-Anhalt will Kreditspielräume für defizitäre Unikliniken deutlich ausweiten - Rechnungshof warnt

Einfahrt zur Uniklinik Magdeburg. Für 2025 rechnete das Haus mit einem Defizit von fast 52 Millionen Euro.

Magdeburg - Sachsen-Anhalt will die Kreditspielräume für seine Universitätskliniken in Magdeburg und Halle mit einem neuen Hochschulmedizingesetz wesentlich erweitern – und erntet deutliche Kritik vom Landesrechnungshof. Künftig sollen die Unikliniken demnach regulär Kredite für Investitionen ohne festgelegten Deckel bei privaten Banken aufnehmen können.