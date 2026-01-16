weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Hochschulmedizingesetz Sachsen-Anhalt will Kreditspielräume für defizitäre Unikliniken deutlich ausweiten - Rechnungshof warnt

Um eine Unterfinanzierung aufzufangen, will das Land den Unikliniken Magdeburg und Halle künftig ermöglichen, hohe Kredite bei Privatbanken aufzunehmen. Der Rechnungshof warnt vor Risiken und einem Schattenhaushalt.

Von Alexander Walter 16.01.2026, 10:52
Einfahrt zur Uniklinik Magdeburg. Für 2025 rechnete das Haus mit einem Defizit von fast 52 Millionen Euro.
Einfahrt zur Uniklinik Magdeburg. Für 2025 rechnete das Haus mit einem Defizit von fast 52 Millionen Euro. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentra

Magdeburg - Sachsen-Anhalt will die Kreditspielräume für seine Universitätskliniken in Magdeburg und Halle mit einem neuen Hochschulmedizingesetz wesentlich erweitern – und erntet deutliche Kritik vom Landesrechnungshof. Künftig sollen die Unikliniken demnach regulär Kredite für Investitionen ohne festgelegten Deckel bei privaten Banken aufnehmen können.