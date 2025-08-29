Tochterfirma geplant Uniklinikum Magdeburg will Teile von IT und Verwaltung auslagern
Wegen „großer struktureller und technologischer Herausforderungen“ will der Vorstand des Magdeburger Uniklinikums Teile von IT, Medizintechnik und Unternehmensentwicklung offenbar in ein Tochterunternehmen ausgliedern.
29.08.2025, 13:38
Magdeburg - Das Uniklinikum Magdeburg plant offenbar Teile von IT und Verwaltung aus dem bisherigen Unternehmensverbund auszugliedern. Nach Volksstimme-Informationen hat sich der Vorstand des Krankenhauses in einer Sitzung am 23. Juli dazu für die Gründung einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft ausgesprochen.