weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sachsen-Anhalt
    3. >
  3. Landespolitik
    4. >

  4. Tochterfirma geplant: Uniklinikum Magdeburg will Teile von IT und Verwaltung auslagern

Tochterfirma geplant Uniklinikum Magdeburg will Teile von IT und Verwaltung auslagern

Wegen „großer struktureller und technologischer Herausforderungen“ will der Vorstand des Magdeburger Uniklinikums Teile von IT, Medizintechnik und Unternehmensentwicklung offenbar in ein Tochterunternehmen ausgliedern.

Von Alexander Walter 29.08.2025, 13:38
Das Magdeburger Uniklinikum.
Das Magdeburger Uniklinikum. Foto: IMAGO/Christian Schroedter

Magdeburg - Das Uniklinikum Magdeburg plant offenbar Teile von IT und Verwaltung aus dem bisherigen Unternehmensverbund auszugliedern. Nach Volksstimme-Informationen hat sich der Vorstand des Krankenhauses in einer Sitzung am 23. Juli dazu für die Gründung einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft ausgesprochen.