Wegen „großer struktureller und technologischer Herausforderungen“ will der Vorstand des Magdeburger Uniklinikums Teile von IT, Medizintechnik und Unternehmensentwicklung offenbar in ein Tochterunternehmen ausgliedern.

Magdeburg - Das Uniklinikum Magdeburg plant offenbar Teile von IT und Verwaltung aus dem bisherigen Unternehmensverbund auszugliedern. Nach Volksstimme-Informationen hat sich der Vorstand des Krankenhauses in einer Sitzung am 23. Juli dazu für die Gründung einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft ausgesprochen.