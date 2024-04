Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Die Grünen in Sachsen-Anhalt treten bei der Kommunalwahl am 9. Juni mit so vielen Kandidaten an wie nie zuvor. Insgesamt fanden sich 472 Kandidatinnen und Kandidaten für 749 zu besetzende Ämter im Land, teilten die Landesvorsitzenden Madeleine Linke und Dennis Helmich am Donnerstag in Magdeburg mit. 131 Bewerber treten dabei für die Grünen an, sind aber nicht Mitglied der Partei. Die Frauenquote liegt bei 40,5 Prozent. Bei der Kommunalwahl 2019 standen noch 446 Kandidaten 657 zu besetzenden Mandaten gegenüber.