Reaktion auf Sparvorschläge Sachsen-Anhalts Hausärzte greifen Krankenkassen scharf an: „Sie prellen seit Jahren die Zeche“

In einem Offenen Brief übt der Hausärzteverband heftige Kritik an Sparvorschlägen des Spitzenverbands der Gesetzlichen Krankenversicherung. Verbandschef Kudela spricht von einem „Pamphlet“. Was die Ärzte auf die Palme bringt.