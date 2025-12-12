weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Reaktion auf Sparvorschläge: Sachsen-Anhalts Hausärzte greifen Krankenkassen scharf an: „Sie prellen seit Jahren die Zeche"

Reaktion auf Sparvorschläge Sachsen-Anhalts Hausärzte greifen Krankenkassen scharf an: „Sie prellen seit Jahren die Zeche“

In einem Offenen Brief übt der Hausärzteverband heftige Kritik an Sparvorschlägen des Spitzenverbands der Gesetzlichen Krankenversicherung. Verbandschef Kudela spricht von einem „Pamphlet“. Was die Ärzte auf die Palme bringt.

Von Alexander Walter 12.12.2025, 14:59
Untersuchung beim Hausarzt. Ein Vorstoß der GKV sieht vor, die Vergütung von Hausärzten wieder mit Budgets mengenmäßig zu begrenzen.
Untersuchung beim Hausarzt. Ein Vorstoß der GKV sieht vor, die Vergütung von Hausärzten wieder mit Budgets mengenmäßig zu begrenzen. Foto: Philipp Schulze/dpa

Magdeburg/Berlin - Der Hausärzteverband Sachsen-Anhalt hat sich in einem Offenen Brief in scharfem Ton an den Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) gewandt – und Sparvorschläge des Verbands heftig kritisiert.