weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sachsen-Anhalt
    3. >
  3. Landespolitik
    4. >

  4. Unterrichtsausfall: Sachsen-Anhalts Lehrer fangen Aus für Extrastunde mit Mehrarbeit fast auf

Unterrichtsausfall Sachsen-Anhalts Lehrer fangen Aus für Extrastunde mit Mehrarbeit fast auf

Nach Bundesgerichtsurteil: Auf Bitte des Bildungsministers erklären sich die Pädagogen im Land bereit, mehr als 9.100 Stunden zusätzlich zu unterrichten. Reicht das aus?

Von Alexander Walter Aktualisiert: 07.10.2025, 22:25
Jan Riedel (CDU), neuer Bildungsminister von Sachsen-Anhalt: „Auf die erreichte Quote sind wir stolz.“
Jan Riedel (CDU), neuer Bildungsminister von Sachsen-Anhalt: „Auf die erreichte Quote sind wir stolz.“ Foto: picture alliance/dpa | Klaus-Dietmar Gabbert

Magdeburg - Nachdem das Bundesverwaltungsgericht die Extra-Pflichtunterrichtsstunde pro Woche für rund 12.500 Lehrer im Land am 4. September kassiert hat, bleibt der befürchtete Einbruch bei der Unterrichtsversorgung aus.