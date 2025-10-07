Anschlag auf Weihnachtsmarkt „Familie Montag“ - Wie Betroffene in Magdeburg den Weg zurück ins Leben suchen
Jeden ersten Wochentag treffen sich Betroffene des Anschlags vom Magdeburger Weihnachtsmarkt in einer Selbsthilfegruppe in den Pfeifferschen Stiftungen. Wie sie sich gemeinsam zurück ins Leben kämpfen.
Aktualisiert: 07.10.2025, 18:34
Magdeburg - Erfreut umarmen sich die Frauen und Männer in einem Raum des Trauerinstitutes der Pfeifferschen Stiftungen. Sie duzen sich wie alte Freunde. Mehr als 40 Wochen nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt ist das gute Dutzend in der Runde bereits zu einer Familie zusammengewachsen.