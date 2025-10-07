Unterrichtsausfall Sachsen-Anhalts Lehrer fangen Wegfall von Pflicht-Extrastunde freiwillig fast auf
Nach Bundesgerichtsurteil: Auf Bitte des Bildungsministers erklären sich die Pädagogen im Land bereit, mehr als 9.100 Stunden zusätzlich zu unterrichten. Reicht das aus?
Aktualisiert: 07.10.2025, 18:16
Magdeburg - Nachdem das Bundesverwaltungsgericht die Extra-Pflichtunterrichtsstunde pro Woche für rund 12.500 Lehrer im Land am 4. September kassiert hat, bleibt der befürchtete Einbruch bei der Unterrichtsversorgung aus.