  4. Erneut mehr Wölfe im Land: Sachsen-Anhalts Umweltminister erteilt „planloser Jagd“ auf den Wolf klare Absage

Die Zahl der Wölfe ist in Sachsen-Anhalt erneut leicht gestiegen. Seit einer Entscheidung der EU können die Länder den Bestand der Räuber regulieren. Sachsen-Anhalts Umweltminister will sich indes weiter auf Problemtiere konzentrieren.

Von Alexander Walter Aktualisiert: 24.11.2025, 13:08
Mindestens 276 Wölfe leben aktuell in Sachsen-Anhalt.
Foto: IMAGO/blickwinkel

Magdeburg - Die Zahl der Wölfe in Sachsen-Anhalt steigt langsamer als noch in den Vorjahren. Lebten im Vorjahr noch mindestens 264 Tiere zwischen Arendsee und Zeitz, sind es inzwischen mindestens 276 (+12).