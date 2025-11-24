Die Zahl der Wölfe ist in Sachsen-Anhalt erneut leicht gestiegen. Seit einer Entscheidung der EU können die Länder den Bestand der Räuber regulieren. Sachsen-Anhalts Umweltminister will sich indes weiter auf Problemtiere konzentrieren.

Magdeburg - Die Zahl der Wölfe in Sachsen-Anhalt steigt langsamer als noch in den Vorjahren. Lebten im Vorjahr noch mindestens 264 Tiere zwischen Arendsee und Zeitz, sind es inzwischen mindestens 276 (+12).