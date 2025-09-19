Nach 13 Jahren als Landeschef der Barmer geht Axel Wiedemann in den Ruhestand. Im Abschieds-Interview mit der Volksstimme spricht er über ausufernde Kosten im Gesundheitssektor - und die Frage, wie es mit den defizitären Universitätsklinika Magdeburg und Halle weitergehen kann.

Barmer-Chef Axel Wiedemann im Interview: „Insgesamt müssen wir feststellen, dass sich das kleine Sachsen-Anhalt nach wie vor zwei Uniklinika leistet, die es nicht wirklich schaffen, gemeinsam Einsparpotenziale zu nutzen.“

Magdeburg - Seit 13 Jahren ist Axel Wiedemann Landesgeschäftsführer der Ersatzkasse Barmer in Sachsen-Anhalt. Zum 1. Oktober wechselt der Altmärker aus dem Elbdorf Kehnert bei Tangerhütte in den Ruhestand – in unruhigen Zeiten für Gesundheitsversorgung und Krankenversicherte. Wiedemann ist bekannt dafür, auch kontroverse Positionen zu vertreten. Wie blickt der 65-Jährige zum Ende seiner Laufbahn auf die Zukunft der Versorgung – auf Kosten, Klinken, Ärztemangel? Darüber hat Landesreporter Alexander Walter mit ihm gesprochen.