Schleuse Wusterwitz ab dieser Woche frei für schwere Pötte

Magdeburg - Es ist der zweite Anlauf für eine Eröffnungsfeier. 2008 startete der Bau der Schleuse Wusterwitz im Elbe-Havel-Kanal, doch die für 2014 geplante Freigabe fiel ins Wasser. An den Innenseiten der Schleusenwände bröselte der Beton. Mehr als 1000 Löcher taten sich auf. „So was hatten wir bis dahin noch nicht gesehen“, sagt Burkhard Knuth, Chef des Wasserstraßenneubauamtes in Magdeburg.