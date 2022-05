Haushaltsverhandlungen Schulsozialarbeit in Sachsen-Anhalt wohl vorerst gerettet

Die Schulsozialarbeit in Sachsen-Anhalt ist offenbar bis 2024 gesichert. Die Koalition will die oft klammen Kommunen bei der Finanzierung vorerst doch nicht in die Pflicht nehmen. Stattdessen soll das Land einspringen.