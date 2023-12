Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Ein verurteilter Sexualstraftäter wird aus dem Gefängnis entlassen, weil er seine Strafe abgesessen hat. Doch nicht selten sind gerade solche Entlassenen rückfallgefährdet und stehen wegen einer negativen Prognose unter sogenannter Führungsaufsicht. Im pfälzischen Edenkoben ist genau dies vor einigen Monaten schief gegangen. Ein 61-Jähriger entführte eine Zehnjährige auf dem Schulweg und soll sie missbraucht haben. Das, obwohl es „intensive Kontrollmaßnahmen“ gab, so Polizei und Staatsanwaltschaft in der Pfalz. In dem Fall hatte der Mann seit seiner Entlassung dreimal gegen die Auflagen verstoßen. Es wurde deshalb sogar schon ein Haftbefehl beantragt, doch dieser erwies sich als zu spät.