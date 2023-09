Magdeburg - Volksstimme: Nachdem das Land einer 60-jährigen Grundschullehrerin in der Altmark fristlos gekündigt hat, weil sie sich weigerte eine verpflichtende Stunde mehr pro Woche zu unterrichten, gibt es viel Kritik am Schritt – auch von Eltern. Hat das Land hier überzogen?

Jürgen Böhm: Nein, das Landesschulamt hat die Lehrerin mehrfach darauf hingewiesen, dass die Vorgriffstunde zu halten ist, und auch die Konsequenzen klar aufgezeigt. Es gab Personalgespräche auf mehreren Ebenen, eine Abmahnung und auch ein Angebot für eine Teilzeitbeschäftigung. Die Kollegin ist aber über Wochen über keine einzige Brücke gegangen.

Die Lehrerin ist 60 Jahre alt, hat 39 Dienstjahre hinter sich. Die Grundschule Henningen verliert eine Kollegin, die 27 Stunden pro Woche unterrichtet hat und Leiterin einer vierten Klasse war …

Die Arbeitszeit der Lehrer in Sachsen-Anhalt ist im Vergleich zu anderen Bundesländern teils geringer. Jürgen Böhm, Bildungsstaatssekretär

Entgegen anderslautenden Gerüchten ist die Klassenleitung gesichert und auch der Pflichtunterricht an der Schule ist abgedeckt. Es findet ein vollkommen geordneter Schulbetrieb statt. Im Übrigen hätte die Kollegin die Vorgriffstunde ab 62 Jahren nicht mehr erteilen müssen. Zudem müssen ab diesem Alter zwei Pflichtstunden weniger Unterricht erteilt werden. Es handelt sich um eine klare dienstrechtliche Verfehlung. Die Kollegin kann nicht überrascht gewesen sein. Sie wusste um die Konsequenzen.

Die Lehrerin berichtet, sie habe die Eltern ihrer Klasse über ihre Kündigung informieren wollen, das aber nicht mehr gekonnt, weil sie ein Betretungsverbot erhielt. Ist das angemessen?

Das ist nicht korrekt, es gab kein Betretungsverbot. Richtig ist, dass man ihr ein Zeitfenster eingeräumt hat, um ihre Sachen zu holen.

Die im Ergebnis eines Bildungsgipfels eingeführte Extra-Stunde für Lehrer im Land sorgt auch über den Fall hinaus für Kritik. Eltern der Grundschule Henningen fordern von Ministerpräsident Reiner Haseloff ein „Umdenken in der Personalpolitik“. Zwei andere Lehrer sind vors Oberverwaltungsgericht gezogen. Mutet Sachsen-Anhalt seinen Lehrern zu viel zu?

Nein. Die Arbeitszeit der Lehrer in Sachsen-Anhalt ist im Vergleich zu anderen Bundesländern teils geringer. In Grundschulen etwa hatten wir bis April 27 Unterrichtsstunden pro Woche.

Der Nachbar Niedersachsen verlangt regulär 28 Stunden. Wir haben die Arbeitszeit damit also in gewisser Weise nur ans Niveau anderer Bundesländer angeglichen.

An Gymnasien liegt die Unterrichtsverpflichtung in Niedersachsen mit 23,5 Stunden 1,5 Stunden unterhalb der Vorgabe bei uns. Und: Auch Thüringen und Sachsen verlangen weiter 27 Unterrichtsstunden an Grundschulen. Geht es wirklich um eine Angleichung?

Tatsache ist: In vielen Bundesländern liegen die Vorgaben in der Grundschule bei 28 Stunden – so in Niedersachsen, Bayern, Berlin oder Baden-Württemberg, auch in anderen Schulformen liegt das Niveau in vielen Ländern höher als bei uns. Vor allem aber: Wir hatten zum Schuljahresstart fast 4000 Schüler mehr als im Vorjahr. Ohne die Vorgriffstunde hätte sich die Unterrichtsversorgung an unseren Schulen erneut verschlechtert. Das kann nicht im Sinne der Eltern sein.

Hinzukommt: Die Vorgriffstunde wird bei uns gesondert vergütet oder kann auf einem Arbeitszeitkonto angesammelt und später abgebummelt werden. Das gibt es in anderen Bundesländern nicht.

Noch einmal: Die Extra-Stunde ist nicht aus der Luft gegriffen. Sie ist unter den aktuellen Bedingungen schlicht nötig. Sie ist zudem bis zum Jahr 2028 befristet. Andere Bundesländer haben ähnliche Schritte vollzogen, Bayern etwa von 2002 bis 2015. Dort lief das damals recht reibungslos.