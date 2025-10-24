Bei einem Forum in Magdeburg hat Sachsen-Anhalts CDU-Chef Sven Schulze Friedrich Merz im Zusammenhang mit der vom Kanzler angestoßenen Stadtbild-Debatte verteidigt. Allein blieb er damit nicht.

Sachsen-Anhalts CDU-Landeschef Sven Schulze beim Podium mit Journalistin Mariam Lau und Moderatorin Rabea Brauer (von links).

Magdeburg - Eigentlich soll es beim Politischen Bildungsforum der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung am Donnerstag in Magdeburg um die „Suche nach der verlorenen Mitte“ gehen. Denn so lautet der Untertitel des aktuellen Buches der Journalistin Mariam Lau über Friedrich Merz, das sie an diesem Abend in der Stadtbibliothek vorstellen will.