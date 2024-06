Magdeburg. - Ein Verbrechen ganz in „Familie“: So hat es gestern Staatsanwalt Ralf Ebbing den drei Männern auf der Anklagebank des Magdeburger Landgerichtes vorgeworfen. Die zwei Brüder (33 und 39 Jahre) und ein jüngerer Onkel aus Halberstadt müssen sich wegen schweren Bandendiebstahls verantworten. Drei weitere Beteiligte sind teils schon von einem Jugendgericht verurteilt worden oder es wird ihnen dort der Prozess gemacht.

In den zehn in Magdeburg vorgeworfenen Fällen sollen sie unter anderem Drucker, Fernseher, Stromgeneratoren und Hochdruckreiniger aus Supermärkten während des laufenden Geschäftsbetriebes gestohlen haben.

Das Vorgehen beschreibt der Staatsanwalt so: Irgendwann im November schlossen sich die Männer aus Halberstadt und Umgebung zu einer Bande mit sechs Mitgliedern zusammen. Jeder hatte offensichtlich seine zugewiesene Aufgabe. Der angeklagte ältere Bruder und der Onkel des jüngeren sollen bei den Diebeszügen Orte und Zeiten geplant haben. Im Fokus standen Märkte in Halberstadt, Blankenburg, Oschersleben, Aschersleben sowie im niedersächsischen Schladen und Goslar. Dort hielten sie sich in der Nähe der Märkte auf und gaben telefonische Anweisungen.

Nach dem Diebstahl nahmen sie Beute und ihre Kumpels an Bord ihres Autos und fuhren nach Halberstadt. Dort verteilte der Chef der Bande, laut Ebbing der jüngere der beiden Brüder, die Beute an alle auf. Der Staatsanwalt: „Durch den Verkauf bzw. Verbrauch des Diebesgutes bestritten sie zum Teil ihren Lebensunterhalt.“ Der 33-jährige Kopf der Bande soll unter anderem auch bei unerwarteten Vorkommnissen reagiert und bei Notwendigkeit weitere Fahrzeuge herangeordert haben. So riefen die Diebe ihren „Chef“ an, weil der am 29. November 2023 gestohlene Fernseher (erste der zehn Taten) zu groß für das Auto war. Er kümmerte sich um einen Transporter.

Die Diebeszüge folgten oft nur wenige Tage hintereinander. Dabei ging die Diebesbande immer dreister vor. In Aschersleben sollen sie mit dem Porsche Cayenne des Onkels vorgefahren sein und im dortigen Aldi unter anderem zwei Paletten Käse, einen Karton Kartoffelchips und andere Lebensmittel in den Wagen gepackt haben. Als sie damit durch den Eingang gingen, wurden sie vom Filialleiter und einer Kassiererin verfolgt und angesprochen. Die Männer waren gerade beim Einladen der Beute in den Porsche. Einer von ihnen soll dann den Angestellten gedroht haben: „Verschwinde, oder soll ich mit dem Schlagstock dir in die Fresse schlagen?“

Die Ermittlungen führten am 23. Januar dieses Jahres zur Festnahme. Der ältere Bruder zeigte sich bereits beim Haftrichter geständig, so dass er sich während des Prozesses auf freiem Fuß befindet. Der jüngere Bruder und sein Onkel sitzen in Untersuchungshaft. Die drei gesondert verfolgten jungen Männer waren jünger als 21 Jahre und sind deshalb ein Fall für das Jugendgericht.

Zum Prozessauftakt äußerten sich die Angeklagten noch nicht. Eine Handvoll Besucher, mutmaßlich zur Familie gehörend, leistete mit einheitlich bedruckten T-Shirts Unterstützung. Diese trugen die Aufschrift: „Familie ist der Anker, der uns in Stürmen des Lebens festhält.“ Die Verhandlung wird Mitte Juli fortgesetzt. Im Fall eines Urteils droht eine Haftstrafe zwischen einem und zehn Jahren.