Am zweiten Prozesstag äußert sich Taleb A. erstmals ausführlich zum Anschlag. Dabei zeigt er kaum Mitgefühl. Wegen eines angekündigten Hungerstreiks könnte er vom Prozess ausgeschlossen werden.

Taleb A. vor Gericht: Die Opfer waren ihm egal

Taleb A. gestern im kugelsicheren Glaskasten des temporären Gerichtsgebäudes des Landgerichts Magdeburg.

Magdeburg - Der zweite Tag im Mammutprozess gegen den Attentäter von Magdeburg beginnt, wie der erste geendet hat: Der Angeklagte nutzt die Bühne des Landgerichts, um sich zu inszenieren. Seit dem Vortag hat Taleb A. nichts gegessen. Er werde in den Hungerstreik treten, kündigt er an.