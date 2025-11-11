weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  Anschlag auf Weihnachtsmarkt: Taleb A. vor Gericht: Die Opfer waren ihm egal

Anschlag auf Weihnachtsmarkt Taleb A. vor Gericht: Die Opfer waren ihm egal

Am zweiten Prozesstag äußert sich Taleb A. erstmals ausführlich zum Anschlag. Dabei zeigt er kaum Mitgefühl. Wegen eines angekündigten Hungerstreiks könnte er vom Prozess ausgeschlossen werden.

Von Alexander Walter und Matthias Fricke Aktualisiert: 11.11.2025, 18:26
Taleb A. gestern im kugelsicheren Glaskasten des temporären Gerichtsgebäudes des Landgerichts Magdeburg.
Taleb A. gestern im kugelsicheren Glaskasten des temporären Gerichtsgebäudes des Landgerichts Magdeburg. Foto: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt

Magdeburg - Der zweite Tag im Mammutprozess gegen den Attentäter von Magdeburg beginnt, wie der erste geendet hat: Der Angeklagte nutzt die Bühne des Landgerichts, um sich zu inszenieren. Seit dem Vortag hat Taleb A. nichts gegessen. Er werde in den Hungerstreik treten, kündigt er an.