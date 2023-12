Magdeburg - Die Einigung in den Tarifverhandlungen für die Tarifbeschäftigten der Länder führt in Sachsen-Anhalt zu Mehrkosten von insgesamt bis zu 545 Millionen Euro bis Oktober 2025. Wie Finanzminister Michael Richter (CDU) am Dienstag erklärte, enthalten die Mehrkosten bereits die Übertragung des Ergebnisses auf die Beamten.

Die ersten 100 Millionen Euro sollen möglichst noch im Haushaltsjahr 2023 angewiesen werden. Für 2024 rechne Richter mit Extrakosten von 100 Millionen Euro. Im Jahr 2025 lägen die Mehrkosten schließlich bei 340 bis 345 Millionen Euro.

Lesen Sie auch: Intel-Manager: „Wir ziehen das Vorhaben in Magdeburg durch“

3000 Euro Inflationsprämie für Beschäftigte des Landes Sachsen-Anhalt

„Der Abschluss ist noch in einem Rahmen, den wir verkraften können“, sagte Richter. Er zeigte sich insbesondere mit der langen Laufzeit des Tarifvertrags bis einschließlich Oktober 2025 zufrieden. Das Personalbudget des Landes sei dennoch herausfordernd und eine weitere Erhöhung der Stellen schwierig darzustellen.

Arbeitgeber und Gewerkschaften einigten sich am Wochenende für die Beschäftigten der Länder auf eine Inflationsprämie von 3000 Euro, die in mehreren Schritten bis Oktober 2024 ausgezahlt wird. Zudem erhalten alle Beschäftigten ab November 2024 einen Sockelbetrag von 200 Euro mehr im Monat. Ab Februar 2025 steigt der Lohn schließlich um weitere 5,5 Prozent.