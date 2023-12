Die Bundesregierung steckt in finanziellen Turbulenzen. Es geht auch um Milliarden für Intel. Der US-Konzern aber steht fest zu seinen Plänen.

Intel-Manager: „Wir ziehen das Vorhaben in Magdeburg durch“

Ein Blick auf das künftige Intel-Gelände bei Magdeburg: Trotz der angespannten Haushaltslage in Deutschland hält das US-Unternehmen an seinen Plänen fest.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Trotz der angespannten Haushaltslage in Deutschland hält Intel an seinen Plänen für die beiden Fabriken in Magdeburg fest.