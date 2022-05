Uni Halle drohen massive Einschnitte: 3000 Studienplätze auf der Kippe

Die Martin-Luther-Universität Halle steht vor empfindlichen Kürzungen. Im Senat will Rektor Christian Tietje am Donnerstag ein Papier zur Profilschärfung vorstellen. Als Grund macht er eine anhaltende Unterfinanzierung durch das Land geltend - von dort kommt deutlicher Widerspruch.

Magdeburg - Die mit fast 21.000 Studenten mit Abstand größte Hochschule im Land steht vor dem umfassendsten Kürzungsprogramm seit der Hochschulstrukturreform 2003/04. Damals schlossen – nach heftigem Protest – an der Uni Halle die Ingenieurwissenschaften zugunsten von Magdeburg. Die Landeshauptstadt musste ihrerseits die Lehrerbildung abtreten. Ein neues, 37-seitiges Papier zur Profilschärfung sieht nun den Abbau von rund 3000 Studienplätzen (auf 17000) an der Uni Halle vor. Bis zu 30 Professuren und 250 Stellen sollen wegfallen. Uni- Rektor Christian Tietje will das mit Experten erarbeitete Grobkonzept heute dem Senat darlegen.