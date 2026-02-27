Parallel sollen 100 E-Ladesäulen entstehen. Investiert werden drei Millionen Euro. Das Vorhaben ist Teil eines Konzepts, mit dem die Uni klimafreundlich werden will - wer die Carports nutzen kann.

Der Parkplatz der Uni Magdeburg, auf dem die Solar-Carports entstehen sollen.

Magdeburg - Die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg baut auf ihrem Campus 400 Solar-Carports für ebensoviele Autos mit insgesamt 100 E-Ladeplätzen. Für den Standort in der Zschokkestraße sei eine Anlage mit 1.000 Kilowatt Leistung in der Spitze vorgesehen, sagte Kanzlerin Angela Matthies. Damit steige die Photovoltaikleistung der Universität auf 2.500 Kilowatt peak.