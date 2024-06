Gesundheit Uniklinik in Halle hat ähnlich hohen Investitionsbedarf wie Magdeburg

Die Landesregierung in Sachsen-Anhalt hält Baumaßnahmen an der Uniklinik in Halle für 950 Millionen Euro für nötig. Außerdem sollen die Kliniken in Halle und Magdeburg kooperieren.