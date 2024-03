Aufruf vom Marburger Bund Warnstreik in Magdeburg: Ärzte am Uniklinikum legen Arbeit nieder

Wie in anderen Universitätsstädten sind am Montag auch in Magdeburg tarifangestellte Ärzte in den Warnstreik getreten. Geplante OP seien mehrheitlich verschoben, hieß es. Was die Ärzte fordern.