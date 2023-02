Interview "Fragwürdiges" in der Akte - Was die Anwälte von Ingas Familie zu den Ermittlungen sagen

Auf dem Wilhelmshof bei Stendal ist am 2. Mai 2015 die fünfjährige Inga Gehricke spurlos verschwunden. Anwälte ihrer Familie arbeiten seit Jahren weiter an dem Fall. Was sie zur Polizeiarbeit sagen.