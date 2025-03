Unter Schulleitern in Sachsen-Anhalt wachsen die Zweifel an Plänen der Landesregierung für ein Pflichtfach Wirtschaft an Gymnasien. Verbänden und FDP dagegen gehen die Überlegungen nicht weit genug.

Wachsende Zweifel an Pflichtfach Wirtschaft in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Unter Gymnasiallehrern in Sachsen-Anhalt wächst die Skepsis gegenüber der Einführung von Wirtschaft als Pflichtfach an ihrer Schulform: „Wir sehen das äußerst kritisch“, sagte Thomas Gaube, Chef des Philologenverbands und Leiter des Giebichenstein-Gymnasiums in Halle, am Montag der Volksstimme. Alles, was das Fach leisten könne, könne man ebenso gut im Rahmen des bisherigen Lehrplans, etwa in der Mathematik oder Geografie unterrichten.