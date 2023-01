Warum eine Jura-Jahrgangsbeste lieber Sachsen-Anhalt statt New York vorzieht

Deutschlandweit erreicht das nur eine Handvoll Jura-Absolventen im Zweiten Staatsexamen: ein „sehr gut“. Es bietet Chancen von Berlin bis New York. Doch Dr. Johanna Decher (33) bleibt lieber hier.

Halle - Wenn die 33-jährige Verwaltungsrichterin Dr. Johanna Decher morgens in ihr Büro in Halles Justizzentrum kommt, dann empfängt sie ein schlichtes Büro mit hellen Möbeln und einer kleinen Kaffeemaschine. Nur ein paar selbstgemalte Bilder sowohl von ihrem vierjährigen Sohn als auch von ihrem vor zwei Jahren verstorbenen Großvater zieren die sonst kahlen weißen Wände. Der hat schon immer gerne gemalt. Auch das Bild von ihr. „Es ist ein Erinnerungsstück“, sagt sie. Auch an Zeiten, die sie mit ihrer Familie bei den Großeltern verbracht hat.