Tausende Bauern protestierten am Montag in Berlin.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Die Bundeshauptstadt erlebte am Montag eine der größten Bauernproteste in der deutschen Geschichte. Mit gut 6000 Traktoren waren Landwirte nach Berlin gerollt. Anlass: Die Bundesregierung will wegen eines 17-Milliarden-Lochs im Haushalt die Agrardiesel-Steuer in drei Jahresschritten um fast 85 Prozent erhöhen Von derzeit gut 25,5 auf 47 Cent. Der Unmut der Bauern wurzelt aber tiefer. Es geht auch um politisch verursachte, steigende Belastungen der Höfe und Betriebe.