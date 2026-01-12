weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sachsen-Anhalt
    3. >
  3. Landespolitik
    4. >

  4. Prozess um Weihnachtsmarktanschlag: Opfer berichten von Traumata

Opfer im Weihnachtsmarktprozess „Ich bin nicht mehr der Mensch, der ich war“

Im Prozess gegen den Attentäter des Magdeburger Weihnachtsmarktes schildern weitere Betroffene traumatische Erlebnisse. Ein Mädchen wurde vom Täterfahrzeug meterweit mitgeschleift. Ein Mann aus Berlin verlor über die Tat seine Sprache.

Von Alexander Walter und Matthias Fricke Aktualisiert: 14.01.2026, 08:48
Ein Polizist nach der Amokfahrt auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt in der Mittelgasse des Marktes. Hier wurden viele Opfer vom Tatfahrzeug erfasst.
Ein Polizist nach der Amokfahrt auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt in der Mittelgasse des Marktes. Hier wurden viele Opfer vom Tatfahrzeug erfasst. Foto: Heiko Rebsch/dpa

Magdeburg - Der 15. Verhandlungstag im Prozess gegen den Attentäter des Magdeburger Weihnachtsmarkts gehört am Dienstag noch einmal den Opfern. Gleich zu Beginn sagt eine heute 13-jährige Schülerin aus, die am 20. Dezember 2024 mit ihrer Mutter und einer Freundin auf dem Weihnachtsmarkt war – und unter das Fahrzeug des Attentäters Taleb A. geriet.