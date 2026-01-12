Im Prozess gegen den Attentäter des Magdeburger Weihnachtsmarktes schildern weitere Betroffene traumatische Erlebnisse. Ein Mädchen wurde vom Täterfahrzeug meterweit mitgeschleift. Ein Mann aus Berlin verlor über die Tat seine Sprache.

„Ich bin nicht mehr der Mensch, der ich war“

Ein Polizist nach der Amokfahrt auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt in der Mittelgasse des Marktes. Hier wurden viele Opfer vom Tatfahrzeug erfasst.

Magdeburg - Der 15. Verhandlungstag im Prozess gegen den Attentäter des Magdeburger Weihnachtsmarkts gehört am Dienstag noch einmal den Opfern. Gleich zu Beginn sagt eine heute 13-jährige Schülerin aus, die am 20. Dezember 2024 mit ihrer Mutter und einer Freundin auf dem Weihnachtsmarkt war – und unter das Fahrzeug des Attentäters Taleb A. geriet.