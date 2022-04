Wie hält es Sachsen-Anhalts neue Koalition mit dem Wolf?

Hunderte Weidetiere fallen in Sachsen-Anhalt inzwischen jährlich Attacken von Wölfen zum Opfer. Die neue Koalition aus CDU, SPD und FDP muss ihren Umgang mit dem schlauen Raubtier erst klären. Die Teilung von Agrar- und Umweltressort macht das nicht einfacher.

Wolf im Harz: Ende vergangenen Jahres ging das Landesumweltministerium von mehr als 150 Tieren in Sachsen-Anhalt aus.

Magdeburg - Klaus Hildebrandt erinnert sich noch genau an die erste Attacke auf seine Schafe. Im Juli 2013 war das. Acht Jahre sind seither vergangen. Inzwischen habe ihm der Wolf alles in allem rund 300 Tiere genommen. So jedenfalls erzählt Hildebrandt es der Volksstimme vor wenigen Tagen bei seinen Schafen auf einem Elbdeich im Norden von Sachsen-Anhalt.