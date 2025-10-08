weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Landtagswahl 2026: Wirbel um Aufstellung von CDU-Kandidaten

Kurz vor dem Listenparteitag zur Landtagswahl gärt es in Sachsen-Anhalts Union: Der nach Vorwürfen stark unter Druck geratene Markus Kurze hat beste Chancen auf Wiederwahl, gleichzeitig fehlen Frauen auf den Top-Positionen.

Von Alexander Walter 08.10.2025, 18:03
CDU-Landeschef Sven Schulze: „Das letzte Wort hat die Landesvertreterversammlung am 1. November.“
CDU-Landeschef Sven Schulze: „Das letzte Wort hat die Landesvertreterversammlung am 1. November.“ Foto: Fabian Sommer/dpa

Magdeburg - Die Aufstellung der Listenplätze für die Landtagswahl am 6. September 2026 sorgt für Wirbel in der Landes-CDU. Nach Volksstimme-Informationen regt sich in Kreisverbänden Ärger über die vorgesehene Kandidaten-Platzierung.