Das Unternehmen Neptune Energy hat sich den exklusiven Zugriff auf große Lithium-Vorkommen in Sachsen-Anhalt gesichert. Wo der Abbau nun möglich ist und wie Umweltschützer das Vorhaben bewerten.

Mit Karte: Hier in Sachsen-Anhalt soll Lithium abgebaut werden

Das Unternehmen Neptune Energy ist in Sachsen-Anhalt bereits in der Erdgasförderung aktiv - und will jetzt auch Lithium abbauen.

Salzwedel - Die Bundesregierung will den Abbau von Lithium in Deutschland fördern, um unabhängiger zu werden und den wachsenden Bedarf zu decken. Bei der Förderung des für die Batterieherstellung wichtigen Rohstoffs steht ein Bundesland besonders im Fokus: Sachsen-Anhalt. Das Vorkommen erstreckt sich über mehrere Landkreise.