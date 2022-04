Wirtschaftsstaatssekretär Ude wird wohl Chef in neuem Intel-Stab

Magdeburg - Jürgen Ude, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium von Sven Schulze (CDU), steht offenbar vor einem Wechsel in die Staatskanzlei. Nach Volksstimme-Informationen soll der in der Landesregierung als Wirtschaftsfachmann hoch geschätzte, promovierte Ingenieur als Staatssekretär einen neu zu schaffenden Sonderstab für die Intel-Ansiedlung in Magdeburg sowie für den Strukturwandel in Sachsen-Anhalt insgesamt übernehmen.