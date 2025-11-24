Trotz eines geringeren Zuwachses erreicht der Bestand in Sachsen-Anhalt einen neuen Rekord. CDU, FDP und Schäfer fordern die Bejagung. Der Umweltminister will sich indes auf Problemtiere und den Herdenschutz fokussieren.

So viele Wölfe in Sachsen-Anhalt wie noch nie

276 Wölfe leben aktuell in Sachsen-Anhalt - mindestens. So steht es im neuen Wolfsmonitoring 2024/25 des Landes.

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Umweltminister Armin Willingmann (SPD) hat sich trotz erneut gestiegener Wolfszahlen im Land und gelockerter Schutzvorgaben gegen eine generelle Jagderlaubnis auf die schlauen Räuber ausgesprochen: „Nach wie vor wichtig ist es, dass es keine planlose Jagd auf den Wolf geben wird, das wäre völlig unangemessen“, sagte der Minister am Montag anlässlich der Vorstellung des neuen Wolfsmonitorings des Landesamts für Umweltschutz.