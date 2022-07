Zahl der Waldbrände in Sachsen-Anhalt verdoppelt - Harz plant Einsatz eines Löschflugzeuges

Angesichts steigender Waldbrand-Zahlen, rüsten Feuerwehren auf. So arbeitet der Landkreis Harz aktuell an einer Ausschreibung für die Dienste eines privaten Löschflugzeuges.

Ein Löschflugzeug bei der Waldbrandbekämpfung. So könnte ab nächstes Jahr auch im Harz das Feuer bekämpft werden.

Halberstadt - Im ersten Halbjahr 2022 verbrannten in Sachsen-Anhalt bei 80 Waldbränden 18 Hektar. Das sind mehr als doppelt so viele Brände wie im gesamten Vorjahr. Die Feuerwehren rüsten angesichts steigender Zahlen auf. Der Landkreis Harz will nun sogar die Dienste eines Löschflugzeuges ausschreiben. Interessenten gibt es schon.