Gleich mehrere Schulen im Land sind aktuell personell so am Limit, dass sie Klassen tageweise nach Hause schicken mussten. Das Land will gegensteuern - künftig auch mit Tele-Unterricht.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg/Zerbst/Havelberg - An der Ciervisti-Sekundarschule in Zerbst (Anhalt-Bitterfeld) liegen die Nerven blank: „Die Lage ist ziemlich katastrophal“, sagt Schulleiterin Kirsten von Mandel. Die Unterrichtsversorgung an der Schule mit 560 Schülern liege bei unter 80 Prozent – bei 103 Prozent als Ziel der Regierungskoalition. „Wir haben Kürzungen in vielen Fächern“, sagt die Leiterin – und zählt dann auf: Einschnitte gebe es bei Ethik, Religion, Geografie, Wirtschaft, Biologie. „Immer wieder müssen wir Kinder auch nach Hause schicken“, sagt von Mandel.