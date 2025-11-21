weather wolkig
Verbrechen des Nationalsozialismus CDU Sachsen-Anhalt wirft AfD-Spitzenkandidat Siegmund „schlimme Verharmlosung“ vor

Wegen dessen verharmlosenden Äußerungen zu den Verbrechen des Nationalsozialismus im „Politico“-Podcast „Berlin Playbook“ kritisiert die CDU Sachsen-Anhalt den AfD-Spitzenkandidaten zur Landtagswahl 2026, Ulrich Siegmund, scharf. Worum geht es?

Von Michael Bock Aktualisiert: 21.11.2025, 20:19
Ulrich Siegmund (rechts, hier in einer Landtagssitzung), Spitzenkandidat der gesichert rechtsextremen AfD Sachsen-Anhalt, hat im Wahlkampf keine Probleme mit Parolen, die angelehnt an die des Nationalsozialismus sind.
Ulrich Siegmund (rechts, hier in einer Landtagssitzung), Spitzenkandidat der gesichert rechtsextremen AfD Sachsen-Anhalt, hat im Wahlkampf keine Probleme mit Parolen, die angelehnt an die des Nationalsozialismus sind. Foto: Christian Wohlt

