Junge Menschen brauchen Hilfe, um später als Erwachsene selbstständig und in der Gemeinschaft ihren Weg gehen zu können. Gleichzeitig stehen Eltern, Kinder und Jugendliche vor großen Herausforderungen: Einsamkeit, Zukunftsängste und Belastungen sind weit verbreitet. Mit der Spendenaktion „Leser helfen 2025“ wollen die Volksstimme und der Paritätische Projekte unterstützen, die junge Menschen stärken, Eltern beraten und Kinder vor Gefahren schützen.

Die aktuelle Aktion Volksstimme-Leser helfen 2025 bittet um Spenden für Projekte, die Kinder und Jugendliche stark machen.

Magdeburg - Auszeiten für Kinder aus Familien mit suchtkranken Eltern, gemeinsam mit anderen Natur und Gemeinschaft erleben, sich mit anderen Eltern in ähnlichen Lebenssituationen austauschen, Anregungen und neue Energie für den Alltag tanken: Mit der diesjährigen Spendenaktion wollen die Volksstimme und der Paritätische soziale, sportliche und kulturelle Projekte unterstützen, die Kinder und Eltern stärker machen.

Unter dem Motto „Starke Kinder, starke Familien.“ haben wir folgende Projekte ausgewählt, die wir in den nächsten Wochen vorstellen:

Wochenendfreizeit „Villa Familia" (Villa Wertvoll gGmbH – Magdeburg)

Mini-Mutflüster-Helden - Eltern-Kind-Kurs (Verein der Pflege- und Adoptiveltern Halberstadt e.V.)

Paddeln, Angeln, Campen - Erlebnispädagogische Arbeit für junge Menschen (Sozialtherapeutisches Zentrum Gut Priemern gGmbH)

Auszeit – Resilienzangebot für Kinder aus suchtbelasteten Familien (AWO-Kreisverband Salzland e.V.)

Beratung und Stabilisierung für traumatisierte Kinder, Jugendliche (Wildwasser Magdeburg e.V.)

Gemeinsam kicken. Gemeinsam stark. Fußballtore für das AWO-Kinder- und Jugendheim „Kreuzberg“ in Wernigerode (AWO ML Sozialdienste gGmbH)

Wir würden uns freuen, wenn auch Sie diese Angebote unterstützen. Alle Spenden fließen zu 100 Prozent an die Projekte. Und so können Sie spenden:

Kontoverbindung: Der Paritaetische Sachsen-Anhalt

IBAN: DE53370205000007418805

BIC: BFSWDE33XXX (Bank für Sozialwirtschaft)

Kennwort: Leser helfen 2025

pder direkt im Internet unter: https://secure.spendenbank.de/form/3441

Auch über den QR-Code gelangen Sie direkt zur Online-Spenden-Seite. VS

Möchten Sie Ihren Beitrag gezielt einem der vorgestellten Projekte zukommen lassen, so vermerken Sie dies bitte bei Ihrer Überweisung. Spenden ohne einen solchen Vermerk werden vom Spendenkomitee auf die genannten Projekte verteilt. Für Spenden bis 300 Euro gilt der Überweisungsbeleg als Spendenquittung zur Vorlage beim Finanzamt. Darüber hinaus stellt der Paritätische auf Wunsch Spendenquittungen aus.

Auch die Namen der Spender möchten wir veröffentlichen. Wenn Sie mit der Nennung Ihres Namens in der gedruckten Volksstimme und im E-Paper einverstanden sind, tragen Sie bei der Überweisung bitte unter „Verwendungszweck“ ein „Ja“ ein. Das E-Paper ist nur für Abonnenten und nicht frei im Internet zugänglich.

Für Ihre Unterstützung danken wir Ihnen schon jetzt herzlich!